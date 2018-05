Edith Cultura oferece Oficina de Ativismo Delicado

O Edith Cultura está trazendo nesta sexta-feira, às 18h30, ao Edith Garagem, a oficina de Ativismo Delicado, com Veridiana Aleixo. O Edith Garagem fica na Rua Cel. João Leme, 229, Centro, Bragança Paulista.

O ativismo delicado é uma abordagem para mudanças que apresenta um novo jeito de compreender o nosso agir e estar no mundo a partir da abordagem fenomenológica de J. W. Goethe.

Esta abordagem sugere que o modo como enxergamos se torna extremamente importante no que diz respeito ao mundo que criamos através deste enxergar. A partir desta abordagem praticamos um ativismo que é verdadeiramente radical por ser consciente de si próprio e por compreender que seu modo de enxergar é a mudança que se quer ver.

Para mais informações, acesse a página do Edith Cultura no Facebook: https://www.facebook.com/edith.cultura/