Hoje tem comédia na Casa de Cultura

A peça “Casa, depois me conta”, chega ao palco da Casa de Cultura nesta noite, a partir das 20h, pela programação do Maio Cultural, em apresentação única. A classificação indicativa é de 14 anos.

A comédia conta a história de personagens que passaram ou ainda passam pelo casamento. Uma comédia sem pudor, divertida, atemporal e verdadeira, que traz um cotidiano comum a qualquer espectador.

Interpretada por um ator e uma atriz em seis personagens, este espetáculo traz em seu enredo universo diferente, classes, vontades e desejos também opostos, e que mostra que a condição social nem sempre traz a solução para os problemas diários. Com um retrato atual da sociedade, o espetáculo busca externar, de forma divertida e sem apelos constrangedores, os sentimentos e comportamentos mais adversos com, é claro, uma enorme e generosa pitada de bom humor.