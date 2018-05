Diego Gaúcho nocauteia Rodolfo Cavalo e mantém cinturão

O WGP 46 Kickboxing foi marcado pela defesa de cinturão de Diego Gaúcho contra o antigo rival Rodolfo Cavalo, pela categoria Pesos Super-Médios. O opositor Ravy Brunow, ficou fora por conta de uma lesão no ombro esquerdo e deu espaço para Cavalo cobrar revanche.

O evento aconteceu na capital paulista e sediou mais uma derrota de Cavalo, que não foi páreo para o nocaute no terceiro round com um cruzado de direita.

Luta – Nos dois primeiros rounds Rodolfo se saiu melhor com dois knockdowns, no terceiro, o nocaute de Gaúcho mostrou porque o bragantino detém o cinturão há três edições.

Em entrevista a GB, Diego Henrique disse que esperava que Cavalo fosse forte no boxe os primeiros rounds. “Esperava que ele fosse forte no boxe, mas não esperava ter tomado os knockdowns na luta, ainda sim estava confiante que eu ia derrubar ele”, afirmou.

Diego está confirmado para a próxima edição do reality show “Dana White’s Contender Séries”, que será realizado em Las Vegas, com atletas brasileiros. A luta de Gaúcho será em 10 de agosto, pela categoria peso-médio (84kg), contra André Sergipano. O adversário tem 28 anos, 16 vitórias e quatro derrotas.