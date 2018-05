Serinoli participará de competição no Canadá

Depois de obter medalha de prata pelo Campeonato Brasileiro Sub-23 na SOGIPA, em Porto Alegre, a atleta dos 100 metros com barreiras, Laís Serinoli, 22 anos, tem como próximo desafio Ottawa Canadian Track & Field Championships, para participar de um campeonato pan-americano de provas combinadas (heptatlo), a ser realizada na cidade de Ottawa, no Canadá, em 3 de junho.

Segundo Laís, tudo começou quando seu treinador, Dino Cintra, procurou inclui-la em competições internacionais afim de obter novas experiências. A jovem chegou a melhor marca de 13.60 e está apta para alçar novos desafios, esta é a primeira vez que compete a nível internacional na categoria adulto, ela já participou do Australian Youth Olympic Festival (AYOF), em 2013 e II Juegos Deportivos Estudiantiles Panamerica (Codicader/GUA) no revezamento 4x100m, em 2012.

No ano passado a atleta sofreu um entorse no tornozelo e não conseguiu terminar a temporada, com suporte necessário ela deu a volta por cima e conseguiu ótimos resultados desde o início do ano, o mais importante deles, o Desafio Brasil CAIXA Indoor, com medalha de ouro.A competição da Capital Canadense é muito esperada pelos habitantes da cidade, principalmente por ser tradição, ela espera mais uma vez dar o seu melhor. “Fiquei surpresa com a minha marca, em menos que um ano voltar ao nível que estava antes da lesão é muito difícil, ainda bem que tive apoio e acompanhamento. Que seja um ano de superação e evolução”, comemorou.