Bragança vence Piracaia e vai a semifinal

A equipe de futsal SEMJEL Centro de Alimentos venceu a de Piracaia por 4×3 na noite de terça-feira, 22, e garantiu a classificação para a semifinal do campeonato.

Os bragantinos iniciaram a partida agitados ao marcarem dois gols com Ge e Tiago. Piracaia devolveu e chegou ao empate, mas não intimidou a equipe bragantina que virou a disputa com gols de Rodriguinho e Ge.

A equipe bragantina entrou em campo com os atletas Marcio Goleiro, Tiago Brinquedo, Banana, Thurran, Rodriguinho, Robinho e Ge, sob supervisão do treinador Claudio Coxinha.

Na mesma noite não houve partidas entre om Jesus dos Perdões x Pedra Bela e Joanópolis x Atibaia pois as equipes de Atibaia e Bom Jesus dos Perdões não compareceram.

Na semifinal irão disputar em dois jogos as equipes Pedra Bela x Bragança e Joanópolis x Piracaia.