Mais de 26 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe

A Campanha de Vacinação contra a Gripe já vacinou 26.260 pessoas dos grupos prioritários. A campanha segue até o dia 1º de junho em todos os postos de saúde do Município.

Do total, 2.707 Crianças (31,88%), 3.817 Trabalhadores da Saúde (86,22%), 574 Gestantes (35,19%), 127 Puérperas (47,39%), 13.741 Idosos (71,84%), 525 Professores (39,38%), 2.944 Portadores de doenças crônicas, 380 Sistema prisional e Outros 1.445.

Na manhã de ontem, alunos da Biotec estavam em posto volante no Mini Ciles da rua Antonio Pierotti, vacinando os moradores do Jardim Águas Claras.

A meta para este ano é imunizar 90% dos grupos prioritários: Crianças de 6 meses a menores de 5 anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade, professores de escolas públicas ou privadas.