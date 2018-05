Gasolina e Diesel tem baixa, mas valor nas bombas pode não mudar

A Petrobras anunciou na quarta-feira, 23, a redução nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. Esse é o segundo dia consecutivo de baixas, após 11 aumentos consecutivos para a gasolina no mês de maio e sete para o diesel no mesmo período.

Segundo a estatal, a partir desta quinta-feira, 24, o preço da gasolina cairá 0,62% e custará R$ 2,0306 o litro, enquanto o preço do diesel terá redução de 1,15% e passará a custar R$ 2,3083. Em dois dias, as quedas somam 2,69% para a gasolina e 2,67% para o diesel. Porém, a redução dos preços nas refinarias não significa que o consumidor final será beneficiado, já que os postos de combustíveis têm a liberdade de aplicar, ou não, o reajuste nas porcentagens que desejarem.

Na terça-feira, a Petrobrás anunciou a primeira redução de 2,08% para gasolina baixando o valor para R$ 2,0433, já no diesel a estatal diminuiu o valor para R$ 2,3351, somando uma queda de 1,54%.

Altas consecutivas – Só no mês de maio o aumento no preço da gasolina acumula 11 altas, em 17 dias, chegando total de 12,95% de alta e de 16,76% em um mês. No caso do diesel o aumento aconteceu sete vezes seguidas somando 9,34%, apenas no mês de maio, e 15,16% em um mês.

A primeira queda de preços anunciada pela Petrobras aconteceu, na terça-feira, 22, um dia depois de a companhia ter informado mais um aumento de 0,97% no diesel e de 0,9% na gasolina em refinarias de todo o país.

Mudanças diárias – Há 10 meses a Petrobrás adotou uma nova política de preços, seguindo as variações no petróleo no mercado internacional e do dólar. Essas alterações são quase que diárias nas cotações dos combustíveis. A política começou em 3 de julho de 2017 e desde desta data o preço da gasolina nas refinarias acumula alta de 55,51% e o do diesel de 55,09%. Segundo o portal UOL, a inflação oficial no Brasil acumulada entre julho de 2017 e abril de 2018 é de 2,68%, ou seja, 52,41% a menos do que a inflação nacional no mesmo período.

No exterior o preço do petróleo subiu nas últimas semanas e atingiu o maior nível desde 2014. O motivo seria a maior procura, menor oferta e tensões no Oriente Médio. Em meio a tudo isso, o dólar subiu atingindo o maior valor em mais de dois anos.

A Petrobrás justifica e diz que a variação dos preços nas refinarias e terminais é importante para que a empresa possa competir de forma eficiente no mercado brasileiro.

Alta para o país – Começando na segunda-feira, 21, o protesto nas rodovias completou três dias na quarta-feira, 23. Os caminhoneiros protestam contra o preço dos combustíveis, especialmente do diesel, em rodovias do país e a cobrança de pedágios, mesmo quando os veículos estão com os eixos levantados. Os reflexos da paralisação já são sentidos em algumas cidades que já apresentam o desabastecimento de mercadorias e combustíveis, além de problemas de trânsito e congestionamentos. Também há relatos de reflexos na aviação civil.

Acordo – Na noite de terça-feira, 22, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmou acordo feito entre governo e Congresso Nacional para redução do preço do diesel. Guardia disse que o governo eliminará a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o diesel e, em contrapartida, os parlamentares devem aprovar o projeto de reoneração da folha de pagamento.

A medida precisa ser aprovada pelo Congresso. No próximo dia 30, haverá uma nova rodada de discussões durante comissão geral no Congresso.