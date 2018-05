Aumento combustível: Greve de caminhoneiros começa a afetar abastecimento em postos

Motoristas de vans, furgões, ônibus, carros e motos de Bragança Paulista e Região, aderiram hoje a paralisação contra o aumento do combustível a partir das 8 horas, nas principais saídas do Município.

Os caminhoneiros se reunirão em frente ao Poupatempo, na Rodovia Capitão Bardoíno (SP-008), enquanto motoristas de carros, vans, furgões e motos iniciam a greve no Lago do Taboão e seguem com a paralisação para a Rodovia Fernão Dias (BR-381), próximo a entrada da Rodovia Padre Aldo Bolini, que dá acesso ao bairro Bom Retiro.

Segundo Rodrigo Almeida, 30 anos, motorista de van e um dos articuladores do ato, a manifestação não tem hora para acabar. “Os motoristas não estão aguentando mais o preço do diesel, é um abuso, por isso decidimos aderir à greve dos caminhoneiros. Essa é uma luta de todos”, ressaltou.

A greve tem adesão de motoristas da região e cidades como Pinhalzinho, Pedra Bela, Vargem e Socorro. Ainda segundo a organização, será uma paralisação pacífica e que quem não quiser aderir deve aguardar o término da manifestação.

Falta de combustível – Alguns postos em Bragança, como o Posto Tavela Valle, da Av. José Gomes da Rocha Leal, já estão sem gasolina comum e sem previsão para abastecimento. Segundo informado o caminhão de abastecimento está preso em Barueri e não consegue sair para reabastecer o posto aqui em Bragança. No Posto da Biquinha, na Av. Pires Pimentel, e no Auto Posto Gigio, na Fernão Dias, o abastecimento esperado para hoje não aconteceu, a gerência espera que acabe o combustível ainda hoje. Essa incerteza deve aumentar as filas nos postos de gasolina nos próximos dias.

Recuo – O governo Federal recuou da decisão do aumento e anunciou duas baixas seguidas no preço do combustível nas refinarias. Saiba mais clicando aqui