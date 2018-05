FERROVIÁRIOS TAMBÉM ESTÁ NA FINAL: Cruzeiro surpreende, elimina o Pinhalzinho e vai à decisão do Amador

O favoritismo apontado por muitos do Pinhalzinho, no jogo de volta da semifinal contra o Cruzeiro, não se confirmou em campo. O Cruzeiro arrancou um empate heroico na vizinha cidade e confirmou sua passagem para a decisão do Campeonato Amador. Durante os 90 minutos, empate em 2 x 2, mesmo placar do jogo de ida, que levou a definição através dos pênaltis. E aí a equipe celeste foi mais competente e venceu por 4 x 2, carimbando sua condição de finalista.

Na outra partida não houve surpresa e o Ferroviários confirmou sua superioridade ao vencer por 3 x 1, depois dos 2 x 0 no primeiro confronto. Desta vez o jogo foi no estádio avinhado e a vitória refletiu aquilo que as equipes produziram em campo.

Empate – Em seus domínios o Pinhalzinho não conseguiu segurar o resultado e deixou escapar a classificação aos 85’, quando o Cruzeiro empatou e reverteu o placar que lhe era desfavorável em 2 x 1. O Pinhalzinho saiu perdendo, após gol de Romário aos 20’ e só conseguiu o empate aos 76’, através de Matheus e chegou ao desempate dois minutos depois, através de Gian. Quando tudo parecia se encaminhar para a classificação do alvinegro, Wellington empatou e deu a vaga na final aos celestes.

No encontro realizado no Taboão, o Ferroviários liquidou a partida logo no primeiro tempo, ao construir o placar de 3 x 0. Anotaram os gols Lucas aos 5’ e aos 31’ e Cleberson aos 26’. Só na etapa complementar é que o Santa Luzia descontou com Zé Carlos, aos 71’.

Artilheiros – Dificilmente o jogador Lucas Gama, do Darcilândia, perderá sua condição de artilheiro. Ele marcou 12 vezes no campeonato e seus mais diretos perseguidores não disputam a final: Gian (Pinhalzinho) e Florisvaldo (Lavapés) com 10 e Zé Carlos (Santa Luzia) com 9 gols.

Ferroviários e Cruzeiro vão repetir a final de 2016, quando a equipe avinhada se sagrou campeã.