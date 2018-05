Número de prisões aumenta em Bragança no primeiro trimestre

O número de prisões realizadas em Bragança Paulista teve aumento no primeiro semestre, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública levantados pela reportagem da GB.

De acordo com os dados, Bragança passou de 228 prisões em 2017 para 242 em 2018, levando-se em conta os três primeiros meses de cada ano, um aumento de 6,14%.

No ano passado as prisões em flagrante foram maiores: 193 ante 149 este ano, e menores nas prisões por mandado: 45 no primeiro trimestre de 2017, ante 93 de janeiro a março deste ano.

Produtividade – Ainda de acordo com os dados compilados pela GB, no primeiro trimestre deste houve queda na produtividade da Polícia na comparação com o mesmo período do ano passado, em casos como armas apreendidas ( 52 x 73), veículos recuperados (297 x 370) e apreensão de adolescentes infratores (133 x 195).

PRODUTIVIDADE POLICIAL

Ocorrência 2018 2017

Prisão em flagrante 149 193

Prisão por mandado 93 45

Armas apreendidas 52 73

Veículos recuperados 297 370

Apreensão de menores 133 195

Fonte: Secretaria da Segurança Pública