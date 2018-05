PEC do Teto deve cortar recursos do SUS em todos os municípios

Bragança ainda não sabe qual o impacto que terá nos recursos do SUS (Sistema Único de Saúde) que a implantação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Teto de Gastos Públicos pode trazer. Esse estudo ainda não foi feito por representantes do setor no Governo Municipal, mas já existe em outros municípios e esse ‘rombo’ pode ser de milhões de reais, montante que representa até 30% dos atuais repasses feitos pelo Governo Federal. O congelamento dos gastos vai afetar o financiamento das unidades de Saúde e há risco de algumas unidades fecharem.

A redução durante os próximos 20 anos vai afetar a capacidade de investimento dos municípios e com Bragança não será diferente, pois os valores insuficientes do financiamento e as transferências federais vêm gradualmente perdendo participação nos orçamentos. O redimensionamento atingiria todas as unidades mantidas pelo SUS.

Próprios – Desde 2014, quando do início da crise econômica, os percentuais de investimentos próprios das prefeituras na área da Saúde tem sido maiores, mas por outro lado as receitas vêm caindo.

A Prefeitura local, por exemplo, tem gasto de seu orçamento recursos muito acima do que determina a Constituição, que estabelece gastos de 15% da arrecadação com a Saúde.

Uma rápida análise nos gastos da Municipalidade comprova que o valor transferido pela União é insuficiente para o setor e economistas que falaram sobre o assunto, na última semana, foram enfáticos ao afirmar que é preciso estabelecer outras regras para o controle dos gastos públicos diferentes das atuais, que não retire direitos constitucionais, mas que também não comprometam o financiamento das políticas públicas que atendem as necessidades da população.