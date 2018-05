Segunda audiência pública para debater a LDO será amanhã

A segunda audiência pública para tratar das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 será realizada amanhã, 23, na Câmara Municipal, com início previsto para às 19 horas. Depois de concluída essa etapa, o projeto será encaminhado às comissões permanentes e votada até o dia 30 de junho.

De acordo com o projeto do Executivo, a receita líquida proposta é de R$ 484 milhões, com recursos maiores para Educação (R$ 143,7 milhões) e Saúde (R$ 134,4 milhões). Até a elaboração final do Orçamento, a previsão de receita pode ser revista.

A audiência pública acontece no plenário da Câmara, e os trabalhos podem ser vistos por meio do site www.camarabp.sp.gov.br. Os munícipes que desejarem participar com questionamentos podem fazê-lo durante a audiência por e-mail (dci@camarabp.sp.gov.br) ou pela página do Facebook da Câmara

(www.facebook.com/camarabragancapaulista/).