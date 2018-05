Vivo impede continuidade da obra na Praça Nove de Julho

As obras viárias e de urbanização da Praça 9 de Julho estão paralisadas devido ao atraso da empresa Vivo em transferir a caixa de cabos telefônicos para dentro da área da praça. Segundo o engenheiro responsável, José Carlos Cunha, da empresa FBF Construções e Serviços Eireli, a Prefeitura já teria formalizado pedido de transferência dessa caixa junto à Vivo, porém não recebeu resposta de quando isso será realizado.

As obras que envolvem o serviço a ser feito pela Vivo implicam em cortar o asfalto recém recapeado para a passagem dos cabos até a nova caixa, cabos esses que partem de estabelecimentos comerciais no entorno da rotatória.

Ainda segundo o engenheiro, o projeto não contemplava essa obra no início, e assim como alguns pontos, foi se adaptando conforme os trabalhos se desenvolviam.

Enquanto as obras estão paradas, serviços menores são feitos para acelerar os serviços, como a colocação de piso intertravado.

Mudanças – No canteiro central serão colocados 14 palmeiras e o trailer de lanches será removido para dar espaço às baias dos ônibus, e o estacionamento deixará de ser feito em 45º graus.

A previsão para a entrega das obras é de 1 ano, dividida em quatro etapas: Na primeira está sendo pavimentada a faixa adicional e a construção das guias. Na sequência, obras na rotatória e, na terceira, no canteiro central e ponto de ônibus. A quarta etapa será a execução das calçadas e vagas de estacionamento em frente ao comércio da Praça 9 de julho. Ao final das obras viárias, será a vez das calçadas e a urbanização da área.