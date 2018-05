Cidade amanheceu ontem com 6°C

A cidade amanheceu ontem com a temperatura mais baixa do ano. Os termômetros, às 6 horas, marcavam 6°C, conforme os institutos de meteorologia. A frente fria era esperada desde sábado, quando a máxima não passou dos 20°C. O frio começou a ficar mais intenso na noite de ontem e na Praça Raul Leme o relógio apontava, às 23h28, temperatura de 11°C.

De acordo com o Cptec/Inpe (Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climático), a semana será de céu nublado, manhãs frias, porém sem probabilidade de chuva. As máximas e mínimas voltam a subir, com variação entre 10°C e 25°C.