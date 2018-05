TIME SÓ GANHOU 3 PONTOS EM TRÊS PARTIDAS: Bragantino volta a jogar mal e perde para o Volta Redonda

Depois de um bom início de campeonato o Bragantino engatou uma série de três partidas em que o time não se encontra em campo e tem dificuldades em manter um padrão de jogo. Nos três últimos encontros foram duas derrotas e uma vitória suada contra o Ypiranga, em casa, que só veio numa cobrança de falta.

No jogo de sábado, diante do Volta Redonda, os mesmos erros foram cometidos, ou seja, o time não mostrou criatividade e foi presa fácil para o time carioca. O domínio do Voltaço no primeiro tempo foi absoluto e, em apenas 17 minutos, já vencia por 2 x 0. O primeiro gol nasceu logo aos sete minutos, quando Marcelo aproveitou uma cobrança de escanteio pela esquerda e empurrou para as redes. Com ampla posse de bola e pressão no campo adversário, dez minutos depois Romarinho fez boa jogada individual e rolou para Luís Gustavo acertar um chute no ângulo e ampliar. De concreto, o alvinegro teve só uma oportunidade, em cobrança de falta, que obrigou o goleiro Douglas Borges a fazer grande defesa.

Na volta do intervalo esperava-se um Bragantino mais consistente, com maior posse de bola, porém o panorama não mudou. O Voltaço seguiu melhor na partida e quase consegue terceiro gol, aos 16 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, em que Daniel Felipe subiu mais que a defesa, cabeceou para o gol e a bola saiu rente a trave.

Passados 20 minutos da segunda etapa, o Bragantino se lançou ao ataque em busca do primeiro gol e conseguiu diminuir aos 26 minutos com Matheus Peixoto. A reação, entretanto, parou por aí. As substituições feitas pelo técnico Marcelo Veiga pouco alteraram o desempenho da equipe, especialmente ao colocar o atacante Gustavo Vintecinco, que entrou faltando três minutos para o término da partida, sem tempo de fazer nada.