EMPREGO FORMAL: Caged registra criação de 665 vagas de janeiro a abril na cidade

Bragança encerrou o primeiro quadrimestre com a criação de 565 vagas de empregos formais. O dado foi divulgado na sexta-feira, 18, pelo Ministério do Trabalho. De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram criados 165 empregos com carteira assinada no mês passado, resultado de 1.537 admissões e 1.192 demissões.

O relatório do Ministério do Trabalho mostra que o quadro também é otimista se avaliados os últimos 12 meses. Entre maio de 2017 e abril de 2018, a economia na cidade gerou 852 postos de trabalho. No período foram 16.181 contratações e 15.329 desligamentos.

Setores – Os dados do Caged mostram que apenas dois setores oscilaram positivamente no primeiro quadrimestre do ano: Indústria de Transformação (+316 vagas) e Serviços (+416). Na contramão, o Comércio, a Construção Civil, a Administração Pública e a Agropecuária, juntos, demitiram 170 trabalhadores. Ainda assim há otimismo em relação aos próximos meses.

Em abril, apenas a Construção Civil e a Administração Pública ficam negativos na contratação de empregados. Os demais foram responsáveis pelo saldo positivo registrado.

Salário médio – Os trabalhadores contratados com carteira assinada no mês de abril tiveram alta nos salários na comparação com março. De acordo com o Caged, o valor médio ficou em R$ 1.532,73, cifra R$ 18,47 maior que o do mês anterior.

A geração de vagas no mercado bragantino, nos quatro primeiros meses, só foi negativa em março, quando 36 postos de trabalho foram fechados.