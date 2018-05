PENALIDADES FORAM SUSPENSAS: Lei que proíbe distribuição de impressos poderá ser alterada pela Câmara

As informações dadas à GB na noite de sexta-feira, sobre a suspenção da lei que proibia a distribuição de impressos (panfletos, folhetos, jornais, folders e flyers) pela cidade, pelo secretário Aniz Abib Júnior, motivou na manhã de ontem uma reunião entre o chefe de gabinete do prefeito, José Galileu de Mattos e a equipe de fiscais da Prefeitura, para discutir o assunto.

Embora os empresários que usam desse tipo de propaganda não tenham sido ouvidos sobre a proibição, fato é que a Prefeitura decidiu suspender a ação constante na lei 3.181, até que uma nova lei seja enviada à Câmara, com modificações no texto da legislação de 1999, à época sancionada pelo prefeito José de Lima, e que na opinião de vários segmentos está obsoleta. Essa lei sofreu algumas alterações em 2004 pelo atual chefe do Executivo, Jesus Chedid, quando o artigo 27 determinou distribuição manual e proibia a colocação em veículos ou em residências.

Com essa decisão as empresas continuam com a distribuição de folhetos e jornais até que o Executivo tenha uma nova lei que contemple os interesses de todas as partes.

A publicação da GB que circulou na manhã de sábado provocou reações imediatas no meio empresarial e iniciou debates por toda a cidade sobre a necessidade de se ter uma legislação atual e em sintonia com os anseios dos segmentos de Serviço e Comércio.