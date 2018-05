Carretas bitrem fazem “Quebrada de Asa” e arriscam vida de usuários da Rodovia Fernão Dias

Policiais Rodoviários Federais flagraram atos de irresponsabilidade de três carreteiros na rodovia Fernão Dias, que poderiam resultar em um acidente grave. A ação aconteceu na tarde de quinta-feira, 17, em patrulha rotineira dos Federais na região de Bragança Paulista. A irresponsabilidade foi flagrada pelos agentes quando, no km. 15, perceberam trânsito intenso e logo à frente notaram que duas carretas bitrem (um caminhão puxando duas carretas, uma atrelada à outra) seguravam o fluxo de veículos, para que uma terceira carreta, também bitrem, realizasse uma manobra conhecida como “quebrada de asa” e seu condutor exibisse suposta habilidade.

A “quebrada de asa” é uma manobra arriscada feita por motoristas de carretas. Ela consiste em mudar abruptamente a direção do veículo seguidas vezes, até que o movimento amplificado, em contínuas repetições, faça com que as rodas traseiras do reboque se levantem. Os Federais registraram a ação em vídeo (vídeo abaixo), mas o carreteiro exibido cessou a “apresentação” ao notar que a “casa tinha caído”.

Os motoristas foram abordados e identificados como Marco Aurélio Ferreira Barbosa, 29 anos, Jessé Ferreira Silva, 24 anos e Lucas José da Silva, 30 anos, todos conduzidos ao Plantão Central da Polícia Civil, autuados em flagrante por infração ao artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro – participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida – e apresentados em audiência de custódia. Eles eram todos funcionários de uma mesma empresa de transportes.

Segundo a PRF, o crime de realizar manobra perigosa ou demonstração de perícia, é punido com penas de até três anos de detenção. A mesma fonte cita que cada um dos motoristas deve ter a suspensão imediata e recolhimento da carteira de motorista (por prazo a ser estipulado pelo Detran) e multa de R$ 2.934,70.