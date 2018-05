Diego Gaúcho defende cinturão de Kickboxing neste sábado

O atleta Diego Henrique da Silva, “Diego Gaúcho” (foto), 31 anos, está nos últimos preparativos para a defesa de cinturão, que acontecerá neste sábado, 18, pela 46ª edição do WGP Kickboxing, em São Paulo.

Diego Gaúcho, lutador com histórico invicto de 13 lutas, objetiva chegar no Glory Kickboxing, companhia de promoção da modalidade, pioneira no mundo.

O WGP #46 acontecerá no Ginásio Mauro Pinheiro, na rua Abílio Soares, 1.300, São Paulo.

A transmissão será ao vivo para os canais Bandsports, FoxSports e Combate a partir das 19h.

O cinturão do WGP Kickboxing, maior evento do segmento na América Latina, será defendido por Gaúcho pela terceira vez. Seu adversário, Ravy Brunow, invicto há 11 lutas e detentor do título dos meio-médios, que abdicou para tentar a categoria de Gaúcho, lesionou o ombro esquerdo durante os treinamentos será substituído Rodolfo Cavalo.

O novo adversário já lutou com Gaúcho na edição WGP 42, realizado em Bragança no final do ano passado e acabou empatando.