Serão conhecidos hoje os finalistas do Campeonato Amador

Ferroviários x Santa Luzia e Pinhalzinho x Cruzeiro. Desses dois encontros que acontecem hoje saem os finalistas do Campeonato Amador 2018, depois de vários meses de disputa.

O time avinhado do Taboão está com larga vantagem sobre seu oponente, pois no jogo do ida, no Estádio Lincoln Rodrigues Siqueira, venceu por 2 x 0. Hoje, às 15h15, no Estádio Olímpio Rodrigues, pode até perder por um gol de diferença que estará na decisão.

A cidade de Pinhalzinho vai conhecer o outro finalista. Depois de empatar em Bragança por 2 x 2 com o Cruzeiro, o time alvinegro recebe a equipe celeste. Apenas a vitória para um dos lados define o classificado. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Campanha – A direção da LBF montou postos de arrecadação da Campanha do Agasalho nos dois estádios.