No Rio, Bragantino tenta manter a liderança contra o Volta Redonda

Manter a liderança na partida de hoje, 16 horas, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira (RJ), é o objetivo maior do Bragantino na sexta rodada do Brasileirão Série C.

Durante os preparativos da semana, o técnico Marcelo Veiga confirmou o retorno do zagueiro Guilherme Mattis, que não enfrentou Ypiranga-RS por estar suspenso e terá que fazer outras duas modificações, também por conta de cartões amarelos: ficam de fora Fabiano e Vitinho, que darão lugar a Marlon, que pode fazer sua estreia e Magno, respectivamente. O meia Danilo Bueno foi poupado por questões físicas, mas está garantido no onze titular.

O atacante Marquinhos, que veio do Corinthians e fez uma estreia considerada boa, depois de um início de jogo em que esteve disperso, deve ser mantido no ataque. Ainda de acordo com informações do técnico, é possível que o meia João Pedro ganhe uma oportunidade no decorrer da partida.

No Volta Redonda o técnico Marcelo Salles tem duas dúvidas: Lucas Cunha ou Bruno Costa na zaga e Romarinho ou Luã Lúcio no ataque. As escolhas serão feitas apenas momentos antes da partida.

O Bragantino deve mandar a campo Alex Alves; Robertinho, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Jonathan, Danilo Bueno e Magno (João Pedro); Matheus Peixoto e Marquinhos.

O Voltaço terá Douglas Borges, Martinez, Lucas Cunha (Bruno Costa), João Guilherme e Diego Maia; Bruno Marra, Pablo, Dja Baiano e Rodrigo Andrade; Romarinho (Luã Lúcio) e Jullian.