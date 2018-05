Preço do litro da gasolina em Bragança varia até R$ 0,30

Procurar pela gasolina mais barata pode levar o bragantino a economizar até R$ 0,30 por litro de combustível. De acordo com levantamento de preços feito pela reportagem durante a tarde de ontem, a gasolina mais barata, nos postos com bandeira, custa R$ 4,099 o litro, enquanto a mais cara é comercializada a R$ 4,399. Uma variação de 7% no preço. Mesmo com o aumento do percentual de álcool anidro misturado na gasolina de 25% para 27%, os preços não sofreram queda.

O levantamento foi feito em 12 postos de combustível de diferentes regiões da cidade. O preço médio encontrado nos postos sem bandeira foi de R$ 3,989 pelo litro.

Nos mesmos postos com bandeira, o etanol mais barato é comercializado a R$ 2,599 e o mais caro leva o consumidor a pagar R$ 2,699 o litro. A variação de preço, neste caso, é menor, 3,8%. Nos postos sem bandeira, o valor médio do litro de etanol é de R$ 2,499.

Já o litro do diesel mais em conta é vendido a R$ 3,599 o litro, e o mais caro a R$ 3,699, diferença de 2,77%.