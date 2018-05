11 mil eleitores de Bragança estão com títulos cancelados e suspensos

Cerca de 11 mil eleitores de Bragança não poderão votar nas eleições 2018 porque estão com os títulos cancelados/suspensos, segundo dados do Cartório Eleitoral de Bragança. Representam quase 10% do colégio eleitoral, que é de 124.835, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o órgão, eles perderam o último prazo dado para regularização do documento, que terminou no último dia 9 deste mês e desde então os eleitores só poderão regularizar a situação em novembro, quando o cadastro eleitoral for novamente aberto. Esses eleitores vão ter que pagar eventuais multas por não ter votado e nem justificado em eleições anteriores e também na deste ano, já que estão impedidos de comparecer às urnas.

Em Bragança são 11.126 títulos não regularizados, dos quais 9.741 cancelados e 1.385 suspensos. Nessa conta não entram aqueles que ainda não fizeram o cadastramento biométrico, que nas eleições deste ano em Bragança não é obrigatório. Somente em 2020, quando do pleito municipal.

Para quem teve o título cancelado, a orientação é requerer a regularização após a abertura do cadastro eleitoral, em novembro. De acordo com o órgão, quem não transferiu o documento ainda pode votar no domicílio eleitoral de origem ou justificar a ausência no município em que reside agora. “Só há multa caso o eleitor não vote e não justifique”. A Justiça Eleitoral também orienta que o eleitor que está com o título cancelado e não regularizou sua situação pode justificar a ausência em município diverso daquele de inscrição eleitoral, evitando pagar multa.