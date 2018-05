Ramalho da Construção é embaixador da paz

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo e deputado estadual, Ramalho da Construção, foi homenageado com o título de ‘Embaixador da Paz’ pela Federação Para a Paz Mundial, evento realizado na capital no dia 11 de maio, promovido pela Associação Inter-Religiosa para a Paz e o Desenvolvimento.

O evento, denominado I Encontro de Embaixadores da Paz e Lideranças Paulistanas na Construção de uma Aliança de Paz, homenageou também o governador Marcio França, prefeito Bruno Covas, o deputado federal Nelson Marquezzeli, vereadora Adriana Ramalho, delegada Rose Correa, padre Antônio Maria entre outras personalidades.