Lideranças da região cobram duplicação da rodovia Capitão Bardoíno

Os prefeitos Jesus Chedid (Bragança) e André Bozola (Socorro), estiveram com o deputado Edmir Chedid, na quarta-feira, 16, na Secretaria de Logística e Transportes do Estado, para cobrar as obras de duplicação e modernização da rodovia SP-08 (Capitão Bardoíno), que liga as duas cidades, prometidas há mais de oito anos pelo governo de São Paulo.

A modernização da rodovia, segundo avaliação atual, vai consumir recursos da ordem de R$ 440 milhões na extensão de 45 quilômetros. A obra chegou a ser incluída em um pacote de investimentos do BID e Banco Mundial, porém não saiu do papel. Leia matéria na integra clique aqui