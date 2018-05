Prefeitura reconsidera proibição de distribuição de impressos

O gabinete do prefeito Jesus Chedid reconsiderou a notificação distribuída aos supermercados e outras empresas que proibia a distribuição de panfletos, folhetos e jornais de casa em casa, caixa de correios, carros e semáforos. A informação foi dada ontem por volta das 19 horas ao repórter Paulo Alberti Filho, pelo secretário Aniz Abib Júnior. A medida tomou de surpresa os empresários do setor que consideraram ainda que deveriam ser consultados já que a medida privaria a população de receber informações importantes sobre preços de alimentos e ofertas de outros produtos e serviços, inclusive prejudicaria os moradores da zona norte que recebem gratuitamente e semanalmente 10 mil exemplares do jornal GB NORTE.

Diante do fato, as empresas retomaram na noite de ontem a distribuição de folhetos e jornais. Um dos empresários ressaltou que continua observando a legislação que regula a manutenção da limpeza pública.