AMBOS DO GRUPO DO BRAGANTINO: Tombense e Botafogo (SP) entre os 6 clubes com preço médio de ingresso mais caro

Reportagem do site Globo.com publicada no final de semana, lista dois times da Série C do Brasileirão, ambos do grupo do Bragantino, dentre os seis primeiros com preço do ingresso mais caro. Nas quatro primeiras colocações clubes da Série A (Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Vasco).

O preço médio do ticket cobrado pelo time de Tombos (MG), que é o quinto colocado, é de R$ 40, enquanto o do Botafogo de Ribeirão Preto, na sexta posição, é de R$ 38.

Cálculo – Segundo a reportagem, o cálculo para se chegar ao valor médio soma a quantidade de ingressos disponível no boletim financeiro do jogo que gerou renda ou a subtração do público total pelos ingressos utilizados e que aparecem zerados na arrecadação.

Na lista dos onze primeiros ainda aparecem dois clubes que disputam a Série B: Brasil de Pelotas (10º) e Boa Esporte (11º).