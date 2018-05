SELEÇÃO BRASILEIRA: Dedé e Neto são os únicos nomes revelados da lista de 12 suplentes

Ao anunciar os 23 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa da Rússia, o técnico Tite revelou que fechou a lista dos 12 suplentes, porém ela não será divulgada. A decisão, a princípio, é da própria CBF, com a justificativa de não causar mais burburinho e discussão se algum dos nomes deveria ou não estar na lista oficial.

Dois nomes, no entanto, já são conhecidos: o do zagueiro Dedé, do Cruzeiro e do goleiro Neto, do Valência da Espanha. Segundo o treinador, o zagueiro, apesar de nunca ter sido convocado por ele, é um exemplo de superação depois de várias contusões.

A lista completa, com 35 nomes, deveria ter sido entregue na segunda-feira, 14, porém a Fifa prorrogou esse prazo para 4 de junho. Depois disso, se algum jogador sofrer lesão grave, poderá ser substituído por alguém que não esteja na lista suplementar de 12.