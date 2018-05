Santher é bicampeã do Torneio dos Trabalhadores

Depois de empatar no tempo regulamentar, em 4 x 4, a equipe da Santher conquistou o bicampeonato de futsal do Torneio dos Trabalhadores, na sexta-feira, 11, ao derrotar nos pênaltis (5 x 4) a OSG, em partida realizada no ginásio de esportes Rubens Batazza.

A organização do certame, ao final do jogo, premiou o artilheiro Alison França (Clube de Campo, 18 gols) e o goleiro menos vazado, José Luís (Santher).

O torneio, que leva o nome de Arnaldo Correia dos Santos, conhecido como Mairiporã, também prestou homenagem ao patrono, através de seus familiares. Na preliminar garotos da escolinha do Legionário EC disputaram uma partida.