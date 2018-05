Trabalhadores da Construção Civil deflagram greve

Na manhã de terça-feira os trabalhadores da construção civil de São Paulo deflagraram greve, alegando intransigência do Sinduscon-SP (sindicato patronal) nas negociações coletivas. Cerca de 270 mil operários paralisaram os serviços.

De acordo com o Sintracon-SP (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil) a greve é por tempo indeterminado e dentre as reinvindicações da categoria se busca reposição da inflação registrada pelo INPC no último ano, até a data-base em 1º de maio, de 1,69%, além do aumento real de 2%.

O presidente do sindicato, Antônio de Souza Ramalho, disse que as empresas estão discutindo novos termos diretamente com a entidade, o que evita uma convenção coletiva.