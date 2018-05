Grupo das crianças tem o menor índice de vacinação contra a gripe

De todos os grupos prioritários que devem ser imunizados contra a gripe, o de crianças com idades entre 6 meses e 5 anos é o que registra menor percentual de vacinados, segundo dados da Secretaria de Saúde. Apenas 22,8%, ou seja, 1.938 de um total esperado de 7.641. O ‘Dia D’ não ajudou a melhorar esse resultado.De acordo com a Vigilância Epidemiológica, apenas trabalhadores da Saúde e Idosos estão acima dos 50%. Desde o início da campanha, receberam a dose da vacina contra o vírus Influenza 21.435 pessoas, que representam 70% do público-alvo. A meta é chegar em 90%. Leia matéria na integra clique aqui.