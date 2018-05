INSS reduz agendamento presencial a partir de segunda-feira

O atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir de segunda-feira,21, será reduzido para salário maternidade e aposentadoria por idade urbanos. Segundo o órgão, o segurado deve acessar pela internet o ‘Meu INSS’ ou ligar para o 135. Com esse novo modelo, o cidadão acompanha o andamento de seu pedido pelo site e somente se necessária será chamado à agência.

A mudança vai acabar com a falta de vaga e o Instituto vai ampliar a lista de serviços agendáveis.

A partir do dia 24, serviços que antes eram prestados somente no atendimento espontâneo serão realizados com dia e horário marcados, bastando fazer seu agendamento pelo Meu INSS ou o telefone 135. Leia matéria na integra clique aqui