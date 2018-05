Bancos mudam horário expediente durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo

Através de nota publicada em seu site segunda-feira (14), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) deu esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema bancário do País durante a Copa do Mundo, que ocorre entre os dias 14 de junho e 15 de julho.

Segundo o texto, foi feita uma recomendação geral pelo Banco Central do Brasil em 9 de maio, através da Circular 3.897, que orienta as agências a adotar os seguintes expedientes em dias de jogos da Seleção Brasileira, baseados no horário de Brasília/DF.

Ainda de acordo com a Febrabran, os bancos deverão, com antecedência mínima de 48 horas, afixar em suas dependências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos.

Horários – Nos jogos às 9 horas, bancos em cidades do interior, regiões metropolitanas e capitais funcionarão das 13h às 17h. Nas partidas às 11 horas, o expediente será das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16 horas.

As partidas programadas para às 15 horas, as agências ficam abertas das 9h às 13 horas.