Grupo das crianças tem o menor índice de vacinação contra a gripe

As doses de vacina contra a gripe distribuídas nos postos de saúde são destinadas a alguns grupos classificados como prioritários. Um deles é formado por crianças de seis meses a quatro anos e onze meses de idade, parcela do público-alvo que alcançou o menor índice de imunização até agora em Bragança: 22,8%.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, apenas trabalhadores da Saúde e Idosos estão acima dos 50%. A explicação para o baixo comparecimento de crianças estaria no fato de pais, mães ou responsáveis legais estarem trabalhando nos horários de vacinação. Porém, no ‘Dia D’, sábado passado, poderiam ter imunizados seus filhos.

Entre profissionais que atuam na área da saúde, o índice de imunização está em 80,4%. No grupo de idosos são 62,5% e as puérperas vacinadas representam 36,9%. Também fazem parte do público-alvo pacientes os professores (25,4%) e as gestantes (28,3%).

Das 30.548 pessoas esperadas para a vacinação, 21.435 receberam a dose contra o vírus influenza, ou seja, 70%.

Segundo as autoridades da Saúde, são necessários de 10 a 15 dias para que o corpo crie proteção contra o vírus e a vacina faça efeito sobre o organismo.

A campanha vai ser prolongar até o dia 1º de junho, e a expectativa é que 90% do público-alvo seja vacinado.