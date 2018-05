Semana inicia com tempo seco, mas frente fria chega no sábado

O início da semana será de tempo seco em Bragança, com temperaturas elevadas à tarde e amenas à noite. Entretanto, a partir deste sábado (19) está prevista a entrada de uma massa de ar frio no Estado de São Paulo, que deve resultar em chuva e queda dos termômetros.

Segundo o Instituto Climatempo, uma massa de ar seco impedia, nos últimos dias, a formação de nuvens carregadas. No próximo final de semana, porém, uma massa de ar frio deve furar o bloqueio.

“Está prevista queda de temperatura, com o frio mais intenso do ano até agora, e pancadas de chuva”, diz a nota do Instituto.

Veja abaixo a previsão do tempo para esta semana, segundo o Climatempo:

Terça-feira (15)

Máxima: 28ºC – Mínima: 14ºC

Chuva: 4 mm

Quarta-feira (16)

Máxima: 27ºC – Mínima: 16°C

Chuva: 4mm

Quinta-feira (17)

Máxima: 28ºC – Mínima: 15ºC

Chuva: 0 mm

Sexta-feira (18)

Máxima: 28ºC – Mínima: 16ºC

Chuva: 5 mm

Sábado (19)

Máxima: 19ºC – Mínima: 14ºC

Chuva: 1 mm

Domingo (20)

Máxima: 21ºC – Mínima: 11ºC

Chuva: 20 mm