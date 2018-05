Câmara vota moções e projetos na sessão de hoje

Na sessão ordinária de hoje, a 15ª do ano, os vereadores votam três projetos de lei e duas moções, além do uso da Tribuna Livre.

Os projetos que serão discutidos versam sobre a obrigatoriedade de identificação de veículos de empresas prestadoras de serviços contratadas pelo município; a alteração no Programa Imposto Ecológico e votação em segundo turno da proposta de inclusão no calendário de eventos da cidade do ‘Dia Municipal do Cuidador de Idosos’, a ser comemorado anualmente em 20 de março.

Outras duas moções fazem parte da pauta, e uma vez aprovadas, seguem para avaliação do Executivo. A primeira sugere a ampliação de funcionamento dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) para que passe a funcionar 24 horas, e a segunda, que propõe a inclusão de cláusula no novo contrato de transporte coletivo, que obrigue a colocação de placas com itinerários das linhas de ônibus nos pontos de parada.

Para falar sobre as atividades realizadas na Semana Municipal de Conscientização sobre o Lúpus, a senhora Celi Aparecida Guilherme dos Santos fará uso da Tribuna Livre.