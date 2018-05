Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.040 da Mega-Sena sorteadas no sábado (12), em Maravilha (SC), e o prêmio estimado para o próximo sorteio, amanhã, 16, é de R$ 60 milhões. Os números sorteados: 06, 09, 41, 54, 56, e 58. De acordo com o rateio oficial, 67 apostadores acertaram a Quina (R$ 52.696,38 cada) e 5.680 a Quadra (R$ 887,99 cada).