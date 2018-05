Dia da Sorte: a mais nova loteria da Caixa

Mais uma modalidade de jogo será lançada pela Caixa Econômica Federal, com a denominação de ‘Dia da Sorte’, com sorteios três vezes por semana (terças, quintas e sábados).

A informação foi publicada no Diário Oficial da União e o início ainda não tem data definida.

A nova loteria envolverá apostas em dias do mês e os meses do ano. Em cada aposta o jogador poderá indicar no mínimo sete e no máximo 15 números, em um total de 31 que vem na cartela, mais um dos meses do ano, o mês da sorte.

Os sete números sorteados e mais o mês da sorte garante o prêmio máximo e haverá prêmios menores para os apostadores que acertarem 6, 5, ou 4 números e o mês da sorte.

Segundo as regras, a aposta simples (7 números e um mês da sorte) custará R$ 2.

O apostador também pode fazer apostas combinadas ou múltiplas, com mais números marcados. O jogo com oito números e um mês de sorte, por exemplo, será de R$ 16,00 e a aposta com 15 números e 1 mês de sorte, R$ 12.870,00.