São Paulo terá mais de 400 mil mesários nas eleições de 2018

Para que seja possível a realização das eleições do dia 7 de outubro de 2018, cerca de 450 mil mesários atuarão no Estado de São Paulo. A eles cabe identificar os eleitores no momento da votação, resolver as dificuldades ou dúvidas ocasionais e permitir que o eleitor possa exercer seu direito com liberdade e segurança.

Entre os mesários, há aqueles convocados pela Justiça Eleitoral e os que, antes dessa convocação, se inscrevem como voluntários. Nas eleições para prefeito e vereador de 2016, dos 390.085 mesários do Estado, 124.827 (32%) eram voluntários.

Para ser mesário voluntário é necessário ter mais de 18 anos, fazer a inscrição pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e aguardar a seleção pelo respectivo cartório eleitoral ou ir pessoalmente ao seu cartório eleitoral. A legislação eleitoral garante 2 dias de folga, em emprego público ou privado, para cada dia trabalhado nas eleições. Além disso, a atuação como mesário garante preferência no desempate em concursos públicos e o aproveitamento das horas trabalhadas para atividades complementares em instituições de ensino.

Alerta – A Justiça Eleitoral alerta eleitores sobre prazo de convocação de mesários para trabalhar nas eleições. O período iniciará somente a partir de 6 de julho, conforme prevê o calendário eleitoral. O eleitor que receber convocação antes desse prazo, seja por e-mail ou por qualquer outro canal, deve desconsiderá-la, pois será falsa.

Em regra, os cartórios eleitorais convocam os mesários por carta enviada pelos correios, mas podem avisar da convocação também por telefone ou por outro canal. Quem tiver interesse em trabalhar como mesário pode se inscrever no site do TRE ou ir pessoalmente ao seu cartório eleitoral.

O trabalho de mesário, além de essencial para a viabilização das eleições, proporciona ao eleitor certos benefícios, como dois dias de folga dias para cada dia trabalhado e para cada dia de treinamento e desempate em concursos públicos , desde que previsto em edital.