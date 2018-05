Em jogo ruim, Braga vence e fecha a rodada como líder

Em jogo ruim, sem criatividade e sonolento em alguns momentos, o Bragantino pelo menos conseguiu o objetivo de não só vencer em casa, mas voltar à liderança do grupo. Venceu o Ypiranga-RS no sábado, pela quinta rodada do Brasileirão Série C, por 2 x 1. Sem inspiração e com um meio de campo distante do ataque, o alvinegro ficou restrito às jogadas pelas laterais, por onde levava algum perigo. A estreia de Marquinhos, vindo do Corinthians, também não acrescentou muito. Perdido em campo na etapa inicial, sem saber em que setor jogar, só mostrou um pouco mais de qualidade na etapa final.

Numa das raras jogadas ofensivas, logo no início, o time gaúcho abriu o marcador aos 10 minutos, através de Rennan, e depois tratou de se fechar. O Bragantino foi em busca do empate, mas pouco perigo levou ao gol de Rodrigo. O empate veio numa sobra de bola dentro da área que Jonathan aproveitou aos 39’.

A etapa final seguiu no mesmo ritmo, ou seja, jogo truncado, passes errados e poucas oportunidades de gol. A entrada de Léo Jaime melhorou um pouco o setor ofensivo, mas ainda assim sem organização tática. O gol da vitória saiu numa cobrança de falta, de Danilo Bueno, aos 81’, e a partir daí o que se viu foi um jogo amarrado e sem objetividade.

Rodada – O fechamento da rodada reuniu Luverdense x Volta Redonda na noite de ontem, partida não iniciada até o fechamento desta edição, cujo resultado não altera a classificação dos primeiros colocados.

Nas demais partidas tivemos Tupi 1 x 1 Botafogo; Joinville 2 x 3 Cuiabá e Operário 1 x 1 Tombense.