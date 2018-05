Sem surpresas, Tite define os 23 jogadores que vão à Copa

O técnico Tite (foto) convocou na tarde de ontem os 23 jogadores que vão à Copa da Rússia pela seleção brasileira. Entre as novidades, o goleiro Cássio (Corinthians), os laterais Danilo (Manchester City) e Fagner (Corinthians), o zagueiro Pedro Geromel (Grêmio), o volante Fred e o atacante Taison (Shakhtar Donetsk).

Os convocados se apresentam na Granja Comary no próximo dia 21, porém a maior parte dos treinamentos será feita em Londres, na Inglaterra, onde a equipe faz um amistoso contra a Croácia, em 3 de junho, em Liverpool e contra a Áustria em Viena, no dia 10. A Copa para os brasileiros começa em 17 de junho contra a Suíça, em Rostov On Don. O Brasil ainda enfrenta a Costa Rica no dia 22 e a Sérvia, no dia 27 pela primeira fase.