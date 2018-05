60% DO PÚBLICO-ALVO JÁ IMUNIZADO: ‘Dia D’ vacinou 4 mil pessoas em Bragança

Dados divulgados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, revelaram que o ‘Dia D’ da Campanha contra a Gripe, no sábado, 12, imunizou 3.927 pessoas na cidade, nas 29 unidades básicas de saúde e nos cinco postos volantes.

Apenas no sábado foram vacinadas 605 crianças, 419 trabalhadores da saúde, 107 gestantes, 28 puérperas, 1.504 idosos, 1.005 crônicos, 251 professores e 8 pessoas que correspondem aos demais grupos prioritários, chegando ao total de 3.927. Até ontem, 21.186 pessoas foram vacinadas.

A meta para este ano é imunizar 90% dos grupos prioritários, formados por crianças de 6 meses a menores de 5 anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade, professores de escolas públicas ou privadas, e Bragança já chegou a 60%.

O total estimado para a cidade é de 30.548 pessoas, das quais 7.641 crianças, 3.984 trabalhadores da saúde, 1.467 gestantes, 241 puérperas e 17.215 idosos. Para alguns grupos não há metas, pois a demanda é de acordo com a procura.