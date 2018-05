DIA DAS MÃES: Vendas baixas frustram comerciantes

O comércio de Bragança não funcionou em horário estendido no sábado, véspera do Dia das Mães. E os comerciantes acertaram em não esticar o trabalho de seus funcionários, pois as vendas não superaram o ano anterior, segundo lojistas ouvidos pela GB.

Os comerciantes disseram que as vendas do ano passado tiveram bons resultados por conta da liberação de dinheiro das contas inativas do FGTS. Afirmaram que durante a última semana o movimento foi constante, porém a expectativa para o sábado era maior.

Boa parte dos lojistas disse que “vendeu, mas não igual ao ano passado”. Citam o desemprego alto, que afeta as compras. Sobre os gastos dos consumidores, foram unânimes em dizer que a procura foi por presentes com preços baixos, inferiores a R$ 50.

As Associações Comerciais ainda não divulgaram um balanço das vendas do Dias das Mães, considerada a segunda melhor data para as vendas do comércio.