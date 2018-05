Seleção convoca os 23 da Copa na segunda-feira

Os 23 jogadores que farão parte da seleção brasileira no Mundial da Rússia só serão conhecidos na véspera do prazo final determinado pela Fifa. Segunda-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Tite vai anunciar aqueles cuja missão será a de tentar o hexacampeonato.

O evento este ano não terá a mesma pompa e circunstância de outras convocações. A ideia é realizar uma cerimônia discreta.

A apresentação dos convocados será na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 21 de maio, quando se iniciam os treinos até dia 27, quando a delegação embarca para Londres, onde fará a maior parte de sua preparação.

Lista – Nos últimos dias circularam pelas redes sociais listas com os nomes dos escolhidos pelo técnico, que tratou de desmentir rapidamente o fato.

Estavam na lista que viralizou: Alisson, Ederson e Neto (goleiros); Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Geromel (zagueiros); Danilo, Marcelo e Alex Sandro (laterais); Paulinho, Fernandinho, Arthur, Phillipe Coutinho, William, Casemiro, Renato Augusto e Taison (meio-campistas) e Neymar, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Douglas Costa (atacantes).

Fora – Na manhã de ontem o médico Rodrigo Lasmar, depois de examinar o lateral Daniel Alves, concluiu que ele terá que passar por cirurgia e não terá tempo suficiente para se recuperar para a Copa do Mundo.

O jogador não deve aparecer na lista que Tite vai anunciar segunda-feira e não foi ventilado nenhum nome para seu lugar.