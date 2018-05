CAMPEONATO AMADOR: Santa Luzia pega o Ferroviários e Cruzeiro enfrenta o Pinhalzinho em busca de vagas na decisão

Quatro equipes iniciam amanhã a busca pelas duas vagas na decisão do Campeonato Amador de Futebol. São jogos de ida e com volta prevista para o próximo sábado.

No Estádio Lincoln Rodrigues Siqueira, às 15h15, o mandante é o Santa Luzia, que enfrenta o Ferroviários. Ambos tiveram jogos difíceis nas quartas de final e por isso mesmo é esperado um confronto equilibrado.

Na outra partida, no Estádio Mário Guilherme dos Santos (São Lourenço), o mando é do Cruzeiro, que recebe o Pinhalzinho, que é considerado favorito, embora em jogos decisivos tudo pode acontecer. O Pinhalzinho chegou até com certa facilidade à semifinal, ao golear duas vezes o Lavapés, enquanto o Cruzeiro só encaminhou a classificação na segunda partida frente ao Unidos.