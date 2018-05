Diego Gaúcho defende cinturão na #46 WGP, em São Paulo

O lutador bragantino de kickboxing Diego Gaúcho, 31 anos, irá lutar no card principal da 46ª edição do WGP Kickboxing no dia 18 de maio, sábado, em São Paulo, onde enfrentará o provocador Ravy Brunowm, luta em que defenderá seu cinturão na categoria dos super médios (78,1 kg).

Gaúcho está há 11 lutas invicto e detém o título dos meio-médios. O adversário Ravy Brunow abdicou do mérito para tentar a sorte na categoria de cima. Habilidoso no ringue e feroz com as palavras, caprichou no repertório de provocações contra Gaúcho para garantir o desafio.

O lutador bragantino garante que responderá tudo em cima do ringue. “Luto contra qualquer um. Que venha a nova guerra. Será questão de honra vencê-lo”, endossou o campeão.

O bônus da noite ficará por conta da disputa do título Panamericano da W.AK.O (World Association of Kickboxing Association) da categoria feminina até 52kg, entre a brasileira Lailane Mota e a chilena Jacqueline Ayala.

O WGP #46 acontecerá no Ginásio Mauro Pinheiro, na rua Abílio Soares, 1.300, São Paulo. A Transmissão será ao vivo para os canais Bandsports, FoxSports e Combate a partir das 19h.