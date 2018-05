Alunos da rede participam do I Festival de Lutas Pedagógicas

A Secretaria de Educação promove neste mês de maio diversas atividades para integração dos alunos da rede municipal. O objetivo é integrar os participantes e incentivá-los a atividades competitivas, ensinando o respeito e valores acima do conceito vencedor/perdedor.

No próximo sábado, 19, será realizado o I Festival de Lutas Pedagógicas no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilicci. O evento contará com a participação de 14 Escolas Municipais, com aproximadamente 170 alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental, categoria para os nascidos em 2006, 2007 e 2008. Serão disputadas as modalidades de cabo de guerra, pega rabo e guerra da bola, com o objetivo de proporcionar aos alunos a participação de todos em jogos de força, agilidade e equilíbrio.

Transporte dos alunos e premiação estão a cargo da Secretaria de Educação