Volume útil de água no Sistema Cantareira está abaixo de 50%

Sem chuva nas últimas semanas, o nível de armazenamento de água no Sistema Cantareira está abaixo dos 50% da sua capacidade, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O Cantareira abastece cidades do Estado de São Paulo. Até ontem, durante o mês de maio, não houve registro de chuva, quando o esperado para o mês era 78,6 mm.

Também até ontem, o volume armazenado considerando-se a capacidade total, que inclui a área de volume morto, era de 1.269,5 milhões de m³.

O Cantareira chegou a atender 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo, mas atualmente abastece 7,4 milhões após a crise hídrica que atingiu o estado em 2014 e 2015. Os sistemas Guarapiranga e o Alto Tietê absorveram parte dos clientes para aliviar a sobrecarga do Cantareira durante o período de estiagem.