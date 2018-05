Em busca de reabilitação, Braga enfrenta hoje o Ypiranga-RS

Em busca de reabilitação, depois de perder a liderança ao ser derrotado pelo Tombense em Minas Gerais, o Bragantino tenta hoje à tarde, 16 horas, no Nabizão, reencontrar o caminho da vitória diante do Ypiranga-RS. Durante os treinamentos da semana o técnico Marcelo Veiga deixou implícito que a equipe não sofrerá modificações em relação às últimas partidas, contando com o retorno de Adenilson, que não jogou em Tombos por estar suspenso.

O volante Magno também não será relacionado, pois ainda não se recuperou da lesão sofrida em Joinville. Outro jogador que preocupa é o lateral Robertinho, que foi poupado dos treinamentos ao sentir um desconforto e que passará por avaliação do departamento médico.

2017 – No ano passado Bragantino e Ypiranga sem enfrentaram duas vezes. No duelo do turno, em Bragança, o alvinegro venceu por 1 x 0 e no returno, em Erechim-RS, empate sem gols.

Do elenco que esteve nas duas partidas ainda continuam no Leão os zagueiros Juliano, Guilherme Mattis e Fabiano, os meio-campistas Adenilson e Anderson Ligeiro e o atacante Matheus Peixoto.

O técnico Marcelo Veiga deve mandar a campo Alex Alves, Robertinho (Ewerton), Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Jonathan, Danilo Bueno e Vitinho; Léo Jaime e Matheus Peixoto.

A equipe gaúcha do técnico Márcio Nunes tem algumas dúvidas quanto ao time titular, mas deve promover a entrada de Skilo, desde o início, no lugar de Dudu e pode aparecer com Jean Derreti no posto de Marcos. O time provável: Rodrigo, Gean, Saimon, Claudinho e Tarik; Rafael, Jean Silva, Marcos (Jean Deretti) e Paulinho; Rafinha e Skilo (Dudu).