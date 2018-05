“Dia D” de vacinação contra a gripe acontece hoje em vários locais

Bragança participa hoje do ‘Dia D’ da vacinação contra a gripe. As unidades básicas de saúde (UBS) e as unidades de saúde da família vão abrir das 8h às 17 horas para realizar a vacinação e participar da mobilização nacional promovida pelo Ministério da Saúde. Além dos postos fixos, haverá vacinação em unidades volantes localizadas no Mercado Municipal, Praça Central, Rodoterminal Urbano (Rodoviária velha), Lago do Taboão e Praça do Mendonça, também das 8h às 17h.

Só podem ser vacinadas pessoas que pertencem aos grupos prioritários indicados pelo Ministério: idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses aos menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais também devem se vacinar.

A partir de segunda-feira, 14, a campanha prossegue normalmente até o dia 1º de junho.